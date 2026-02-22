Ahora

Revilla, sobre la situación actual de España: "Es un vertedero donde la mierda de hoy tapa la de mañana"

El expresidente de Cantabria ha hablado de la figura del exDAO, a quien tilda de "sinvergüenza", y recuerda que entre 2011 y 2015 fue uno " de los más perseguidos y enfocados".

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, ha estado en laSexta Xplica para analizar, entre otras cosas, la situación política actual en España. Además, ha estado acompañado por el juez Castro en el programa que presenta José Yélamo.

Revilla, al comienzo de su intervención, ha expresado su opinión sobre todo lo que se está viviendo en el país y en concreto con el escándalo en la Policía que afecta al que fuera DAO: "Ahora está de moda el sinvergüenza este".

"Lo de España a veces lo he calificado como un vertedero donde la mierda de hoy la tapa la de mañana, se va renovando", ha explicado.

Además, ha recordado la figura del exDAO y lo que sucedió con él hace más de diez años: "Pasa el tiempo, pero este hombre fue uno de los más perseguidos y enfocados entre el 2010 y el 2015".

