El juez Castro desvela que Juan Carlos I le llamó "prevaricador": "Es lo peor que le pueden decir a un magistrado"

En laSexta Xplica, el magistrado expone "falsedades objetivas" en el manuscrito del emérito. "Dice que su hija es inocente pero omite que la condenaron como partícipe a título lucrativo", cuenta.

El juez Castro ha estado en laSexta Xplica para tratar, entre otras cosas, de la actualidad en España. Para hablar, además, del libro de Juan Carlos I y de la figura del rey emérito, de quien desvela que le ha llegado a llamar "prevaricador" y al que critica por su manuscrito.

"Cuando alguien lee un libro da por bueno todo lo que dice ese libro. El lector da por hecho que el que lo ha escrito se ha documentado y no va a poner ni falsedades ni inexactitudes. ¿El emérito se ha documentado? Parece ser que no. Si lo ha hecho no le ha servido, porque su libro narra una serie de falsedades objetivas", ha expuesto.

En ese sentido, afirma que Juan Carlos I le llamó "prevaricador sin mencionar la palabra": "Sí habla del tipo impositivo y punible que es ese. Es lo peor que se le puede decir a un juez".

"Y yo qué tengo que hacer. Una es decirle al emérito que ya que usted ha levantado la veda iremos al margen de protocolos y diré lo que pienso de usted. Posiblemente acierte mucho más, pero no me parece correcto. La otra es interponer una querella por calumnias, pero esto compete al Tribunal Supremo que está para otras cosas así que para qué perder el tiempo y el dinero", ha explicado.

Para terminar, ha hablado de las "falsedades que ha cometido el emérito": "Dijo que su hija es inocente. Sí, si entendemos que fue absuelta de unos delitos pero omite que fue condenada como partícipe a título lucrativo".

