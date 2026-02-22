Mayo en pleno febrero: algunas ciudades españolas superarán hasta en 10 grados las temperaturas habituales

¿Por qué es importante? Este lunes y martes será un colofón primaveral en España con los días más cálidos de este episodio, especialmente un martes donde muchas ciudades superarán los 20 grados de máxima.

A mediados de febrero, España enfrenta temperaturas inusualmente altas, más propias de mayo. Durante lunes y martes, el país experimentará un aumento de calor, con muchas provincias superando en 10 grados las temperaturas habituales debido a un anticiclón que ha despejado la nubosidad, excepto en el oeste de Galicia. En Canarias, el sol viene acompañado de calima, afectando especialmente al sur y este de las islas. Aunque las noches siguen frías, el lunes y martes serán los días más cálidos, con máximas superando los 20 grados en el sur y alcanzando hasta 27 en Murcia. En el norte, ciudades como Bilbao y Oviedo registrarán temperaturas significativamente superiores a las habituales para esta época del año.

Estamos a mitad de febrero, pero los termómetros están marcando números dignos de mayo. Durante este lunes y martes, el calor aumentará en todo el país. Y, sin apenas nubosidad, provocará que muchas capitales de provincia superarán en 10 grados las temperaturas habituales.

El anticiclón que está ahora mismo en España ha hecho desaparecer prácticamente toda la nubosidad de la península, ya que solo se mantiene en una pequeña parte del extremo oeste de Galicia. Pero, en prácticamente todo el país, el protagonista para este lunes y martes será el sol y sin apenas viento. Eso sí, en Canarias viene acompañado de la calima, con especial atención en el sur y el este de las islas.

Tanto este próximo lunes como el martes serán los días más cálidos de este episodio primaveral, pero sigue persistiendo el frío por las noches. De hecho, este anticiclón está dejando una gran amplitud térmica, con algunas diferencias que pueden alcanzar los 20 grados, como es el caso de Soria donde este domingo han amanecido a -1 grados.

Ahora bien, respecto a las temperaturas máximas, los termómetros van en aumento. Para el lunes, la mitad sur peninsular superará los 20 grados, incluso alcanzando los 25 en Murcia, mientras que en la mitad norte serán donde más suban. Rozarán ese umbral de los 20 grados en líneas generales, aunque superándolo en algunos puntos.

El calor se hará notar especialmente el martes, cuando se alcancen las mayores temperaturas de este episodio primaveral y que supondrán una gran diferencia con la habitual para estas fechas. En Bilbao alcanzarán los 24 grados, cuando lo normal para un pleno mes de febrero es rondar los 14-15 grados. Mismo caso en Murcia, donde se verán los 27 grados siendo lo habitual ver los 18-19. En Oviedo, similar situación: estarán a 24 grados cuando lo normal sería estar entre 12-13.

