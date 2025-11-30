Una afectada por los cribados en Andalucía que gritó a Juanma Moreno: "Desde entonces duermo un poco mejor"

Anabel, tras una sesión parlamentaria, gritó al presidente andaluz por los fallos en los cribados de cáncer de mama: "¡Me has arruinado Juanma y te voté!¡Me has arruinado la vida!".

Después de una sesión en el Parlamento andaluz esta semana en la que estaba presente, Anabel, una afectada por los fallos en los cribados por cáncer de mama, aprovechó la ocasión para gritarle a Juanma Moreno.

"¡Me has arruinado Juanma y te voté! ¡Me has arruinado la vida! ¡Estoy muerta en vida! ¡Ni lágrimas, no tengo lágrimas!", le espetó al presidente andaluz.

Ahora, ha estado en laSexta Xplica para contar cómo se encuentra: "De la operación estoy bien. De ánimos estoy mal, estamos en las mismas".

Además, ha relatado cómo vivió ese momento: "Pensé que nos iban a dejar a hablar. No estuvo en ningún momento (Juanma Moreno) y a la hora que tenían que votar entró. Me puse nerviosa y en el momento que vi que se marchaba le iba a decir lo que quiero que me conteste y que me explique, pero los nervios me tensionaron".

"Lo que sí es verdad es que desde entonces duermo un poco mejor. Ahí sé ya que, por lo menos, me ha escuchado. En su conciencia está. Tengo la misma pena porque a la fecha a la que estamos no me han llamado, a muchas compañeras no les han llamado. Le sigo agradeciendo a los médicos que son los que están interesados por mí y es lo que me vale", ha añadido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.