Carmen Merina trabaja como camarera en una cafetería. Su discurso en redes sociales se ha hecho viral durante los últimos días. La joven, que cobra cinco euros por hora, enumera todas las situaciones en su trabajo que "le dan igual", como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

Reconoce en laSexta Xplica que la evidente falta de motivación viene derivada "del sueldo, las condiciones, que se exige muchísimo y se paga muy poco". "Mucha gente me acusó de actuar mal tras ver el vídeo, pero yo trabajo maravillosamente", defiende Carmen.

"El hecho de que a mí me dé igual el trabajo no significa que lo haga mal. Simplemente relativizo. Me pagan lo que me pagan, no voy a heredar la cafetería y no me van a subir ni un euro. Entonces ¿por qué me tengo que estar matando?", cuestiona la joven. Puedes escuchar todas sus reflexiones en el vídeo superior.