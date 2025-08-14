Eduardo Saldaña: "Para Trump, Ucrania importa en la medida en la que pueda obtener un beneficio tangible"

El analista no espera resultados de la reunión Putin-Trump en Alaska: "Rusia tiende la mano para desinflar la tensión" y advierte un cambio de paradigma global, donde "Trump es síntoma de una transformación mucho más estructural".

Eduardo Saldaña ha desentrañado en el debate de La Sexta Xplica el futuro del conflicto entre Ucrania y Rusia y las negociaciones en curso. Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán este viernes en la base militar Elmendorf-Richardson para discutir la hoja de ruta que podría establecer un cese inmediato del fuego en Ucrania.

"Primero veremos si Zelenski va. Yo no espero nada concluyente de esta reunión; Putin sabe medir muy bien a Donald Trump, y Trump está jugando con las expectativas, consciente de que tiene que vender algo a nivel interno. En las últimas semanas, la beligerancia de Trump hacia Rusia ha aumentado bastante; entonces, Rusia está tendiendo un poco la mano para desinflar la tensión", explica Saldaña.

La cuestión de fondo, destaca el analista, es que "Trump ve a Putin como un igual, y ambos conciben que este conflicto se va a solucionar mediante un acuerdo entre las dos potencias. Ucrania importa poco; importa en la medida en que pueda obtener un beneficio tangible, igual que Gaza, en la medida en que se pueda construir un resort".

"Aquí hay un cambio completo de paradigma. En el fondo, el modelo idealista que conocimos del mundo está en crisis. Estamos viendo una dosis de realismo como no habíamos visto en décadas. Por eso la UE no encuentra su sitio: es un proyecto construido sobre una idea que hoy no existe. Donald Trump es un síntoma de un cambio mucho más estructural", concluye Saldaña.