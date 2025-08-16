Un constructor, del problema de la vivienda: "Se ha decidido que los que tenemos la culpa somos los pisos turísticos"

Jon Goitia, arquitecto y constructor, critica que se vaya a por los pisos turísticos sin licencia: "Van a ir a por el 90% de las turísticas, a ver dentro de un año si se ha resuelto algo del acceso de la vivienda en Madrid".

El arquitecto y constructor Jon Goitia reflexionó en el plató de laSexta Xplica sobre el problema de la vivienda en España: "Han decidido el sistema, los medios o el que sea que, ahora, los que tenemos la culpa de todo somos los alojamientos turísticos". A lo que Afra Blanco contestó tajante: "Tener viviendas para vivir como un negocio, igual es un problema en plena emergencia".

Además, el constructor respondió a una intervención anterior de Afra Blanco: "Ponía el ejemplo de Madrid, ya van a ir a por el 90% de las turísticas, a ver si dentro de un año se ha resuelto algo del acceso de la vivienda en Madrid".

Y es que Goitia reflexionaba sobre que el problema de la vivienda en España no eran las viviendas turísticas, las cuales van "a quitar de las plataformas". "¿Quién las va a quitar?", insistía Afra en preguntar al constructor, que respondió: "El Gobierno".

"Almeida ha destrozado las futuras porque ya no merece la pena hacer nuevas con las nuevas normativas y el Gobierno quita las que no tenían licencia antiguas, por lo que somos los culpables de todo", concluyó Goitia.

*Este vídeo pertenece a un programa pasado de laSextaXplica que se vuelve a emitir este fin de semana en laSexta.

*Puedes volver a ver el programa delaSexta Xplica en atresplayer.com.