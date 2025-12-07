Pilar Velasco, crítica con el rey emérito: "Me estremece que a alguien que ha vivido el franquismo le parezca que no hace falta una ley de memoria democrática"

La periodista expresó que celebra que Juan Carlos I haya escrito sus memorias porque "refleja qué jefe del Estado moral, éticamente y políticamente ha sido". "El rey emérito ayudó a traer la democracia, pero la democracia no pasó mucho por él desde los años 80", subrayó.

"Si cogemos al emérito en su representación diplomática, en la representación del empresariado, de la empresa española en el extranjero, está salpicada de presuntas comisiones ilegales, pero como tiene inmunidad no se le puede investigar", señaló.

En lo referente a su "parte moral", Velasco expresó que le "estremece que una persona como él, que vivió el franquismo, que sabe los crímenes que se cometieron, que transite la democracia y le parezca que no hace falta en este país una ley de memoria democrática, cuando es un país que él sabe que está lleno de víctimas asesinadas en las cunetas". "Que critique la ley de memoria democrática porque reabre viejas heridas me estremece", apostilló.

Así, la periodista dijo que se puede "seguir, porque la lista es larguísima", que incluye "el uso de los fondos reservados fue para cubrir todos sus desmanes con mujeres, a las que se pagó muchísimo dinero". "Que critique y se atreva a criticar a gobiernos o a leyes que han salido de legislaturas absolutamente democráticas y, sobre todo, en el sentido en el que las critica, realmente me sorprende", concluyó.

