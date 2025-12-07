Maribel, pensionista: "Franco nos encarceló; muchísima gente de mi edad fue azotada por defender los derechos de trabajadores y ciudadanos"

"Chicos, que no os toque un dictador en vuestra vida, porque os vais a acordar toda la vida", dijo a los jóvenes, a lo que añadió: "Gracias a los que hemos luchado, a los que salimos por la sanidad, por la educación, por los derechos y por los colegios públicos, hay un país todavía democrático".

Maribel Mesón, pensionista, hizo una reflexión tajante sobre el franquismo en laSexta Xplica. "Franco no solamente no nos dio de comer, sino que nos encarceló; hay muchos miles de muertos en las cunetas, y muchísima gente de mi edad ha estado en la cárcel azotada por defender los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos, y que tenga que escuchar a gente de la derecha hablar así después de haber pasado una dictadura de 40 años me parece horroroso", expresó, a lo que añadió que "todos tenemos culpa" de esto.

En este sentido, Mesón criticó que "en las escuelas, en los institutos y en las universidades no se ha dado la memoria histórica", tras lo que alertó de que "un pueblo que no ha hecho historia está obligado a repetirla". "Y es lo que estamos haciendo, repetir la historia que hemos terminado hace cuarenta años", apuntó.

"Yo lo dije una vez, que a la democracia hay que regarla todos los días. Si no se la riega, se muere. Y de estos barros vienen estos lodos", defendió la pensionista, quien lanzó un mensaje a los jóvenes: "Chicos, que no os toque un dictador en vuestra vida, porque os vais a acordar toda la vida". "Y gracias a los que hemos luchado, a los que estamos aquí, a los que salimos por la sanidad, por la educación, por los derechos y por los colegios públicos, hay un país todavía democrático", concluyó, provocando aplausos en el plató de laSexta Xplica.

