Pilar Gómez, sobre las denuncias por acoso sexual en el PSOE: "No es que no funcione el protocolo, es que no han querido que funcione"

Pilar Gómez pone en duda la efectividad del canal de denuncias antiacoso del PSOE. Según la periodista, el partido mantiene un fuerte hermetismo sobre su funcionamiento y habría archivado durante meses denuncias importantes, como las contra Paco Salazar.

En este vídeo de laSexta Xplica, Pilar Gómez cuestiona la efectividad del canal de denuncias antiacoso del Partido Socialista. "¿Quién está al frente de ese canal?", pregunta la periodista.

Según sus investigaciones, está compuesto por tres mujeres, una información que el PSOE no le ha transmitido debido al hermetismo que mantiene en torno a dicho órgano. Algo que, según la periodista, perjudica más al partido.

"En el PSOE te dicen continuamente, cuando preguntas quién está al frente o cómo se está gestionando: dicen directamente 'por confidencialidad no se puede decir, están haciendo su trabajo'... bueno, pues su trabajo está claro que no lo han hecho", critica la colaboradora de laSexta Xplica.

Asimismo, añade que "no es que no funcione el protocolo" antiacoso en el PSOE, es que "no han querido que funcione", al archivar, por ejemplo, durante cinco meses, las denuncias contra Paco Salazar.

