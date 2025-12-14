Susana Díaz, sobre las respuestas de Rebeca Torró por el caso Salazar: "Esa rueda de prensa no me representa"

La socialista ha aseverado que esa "no puede ser la respuesta" de la formación "a las mujeres que buscan protección en el partido".

Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, realizó su primera aparición pública ante los medios de comunicación para explicar las conclusiones del PSOE sobre Paco Salazar, unas explicaciones que no han convencido a Susana Díaz.

"A mí esa rueda de prensa no me representa porque no puede ser la respuesta del PSOE a mujeres que van a buscar la protección en el partido decir que se empiezan a tomar medidas cuando el trabajo de dos periodistas rigurosos sale a la luz", ha comentado en laSexta Xplica.

Para la socialista, "tampoco se puede decir que no se ha tenido tiempo": "Lo hemos hecho mal, la gestión ha sido nefasta, el mensaje que hemos trasmitido a las mujeres es malo y genera desconfianza. Y en el PSOE no podeos comportarnos así".

"Esto solo tiene una salida, saber quién estaba al frente de ese canal, reestablecer la confianza en el partido y ese procedimiento se tiene que finalizar", ha concluido.

