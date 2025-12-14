Un empresario desvela que va a vender los 200 pisos que tiene en propiedad: "Los vendo porque no me está gustando el clima que estoy viendo en este país"

Rubén Zaballos ha confesado en laSexta Xplica que tiene otras empresas con mayor rentabilidad y abandonará el sector inmobiliario porque "la política de vivienda se está gestionando fatal".

El empresario Rubén Zaballos ha desvelado en laSexta Xplica que su intención para 2026 es sacar a la venta el alrededor de 200 pisos que tiene en propiedad.

"El objetivo que tengo para 2026 es vender todos mis pisos porque tengo tres empresas que son más rentables y porque no me está gustando el clima que estoy viendo en este país", ha confesado.

De hecho, ha detallado ante las preguntas de José Yélamo que ha ofertado 50 de esas casas en Galicia "a una media de 100.000 euros": "Creo que es bastante asequible".

Además, ha aclarado que ese clima que ve mal es que "se está gestionando fatal la política de vivienda".

