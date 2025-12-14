El juez Castro, sobre la sentencia al fiscal general: "Pretende convencer que entre las dos opciones posibles la más ajustada es la condena y no me convence"

El magistrado ha señalado que "no hay pruebas" sobre la filtración del correo por parte del exfiscal general y que en el caso de la difusión de la nota de prensa "los cinco magistrados han incurrido en francas contradicciones".

El juez José Castro ha valorado en laSexta Xplica la sentencia que se ha conocido esta semana sobre la condena a Álvaro García Ortiz, aunque el fallo se desvelara unas semanas antes.

"La sentencia tendríamos que decir que el señor Martínez Arrieta se la ha currado. Si tienes que argumentar cuando sabes que el fallo necesariamente es condenatorio, tú enfatizas los argumentos y desprecias aquellos que puedan avocar en un resultado adverso (inocencia)", ha comentado.

Para el magistrado, "la sentencia pretende convencer a los ciudadanos de que entre las dos opciones posibles, la más racional es la condena": "Y a mí eso no me convence y a muchos juristas tampoco".

Finalmente, a Álvaro García Ortiz se le ha condenado tanto por la filtración del correo electrónico de Alberto González Amador como por la difusión de la nota de prensa. Sobre la condena a esta ultima, el juez Castro ha apuntado que "los cinco magistrados han incurrido en francas contradicciones": "En un auto dijeron que aparentemente no apreciaban divulgación indebida".

"Sobre la revelación de secretos, no hay ninguna prueba", ha añadido sobre la otra condena.

