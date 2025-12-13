Susana Díaz aclara qué habría hecho en lugar de Pedro Sánchez: "Hubiera convocado elecciones hace meses"

Por su parte, la expresidenta de la Junta de Andalucía ha destacado en 'laSexta Xplica' que en lo único en lo que coincide con Yolanda Díaz es que "hay que dar explicaciones, hacer autocrítica, ser muy transparente y reformular y ofrecer un proyecto para que la bestia no siga creciendo".

El PSOE pasa por uno de los momentos más duros de su legislatura. La oleada de denuncias por acoso sexual hacia algunos de sus dirigentes y las palabras demoledoras por parte de la vicepresidenta Yolanda Díaz, han generado un clima de agitación en el ámbito político.

Por su parte, la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha destacado en 'laSexta Xplica' que en lo único en lo que coincide con la ministra de Trabajo es que "hay que dar explicaciones, hacer autocrítica, ser muy transparente y reformular y ofrecer un proyecto para que la bestia no siga creciendo".

"Todo lo demás me ha parecido muy impostado y muy desleal. Si piensas que a tus compañeros los tienen que echar del Gobierno, vete tú. Yo me iría. Eso de no vamos a cambiar... a lo mejor ella quiere cambiar lo suyo", ha añadido.

En cuanto a unas posibles elecciones, asegura que "cada día que pasa en este país la bestia sigue creciendo". La llegada de unos comicios es uno de los temas que más se están comentado en los últimos días tras la cascada de informaciones contra los socialistas.

La expresidenta andaluza ha revelado qué hubiera hecho ella si fuera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Hubiera convocado elecciones hace meses". "Para llegar a eso, que creo que va a ser pronto, hay que hacer autocritica y escuchar a gente que opina distinto", ha sentenciado.

