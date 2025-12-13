Ahora

Pilar Gómez no cree que Sánchez vaya a convocar elecciones: "En Moncloa siguen con la teoría de que escampa"

La presión política se intensifica sobre Pedro Sánchez en un momento marcado por polémicas internas y judiciales. La periodista Pilar Gómez analiza el escenario en Moncloa, descarta un adelanto electoral y valora el ultimátum lanzado por Yolanda Díaz al presidente.

El panorama político de Pedro Sánchez no es el mejor. El presidente del Gobierno está rodeado de escándalos, ya sea por la situación de José Luis Ábalos, la reciente detención y posterior puesta en libertad de la supuesta 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, o los casos de acoso sexual dentro del partido.

Ante esta situación, Pilar Gómez descarta que Sánchez vaya a convocar elecciones anticipadas. "O algo cambia mucho en Moncloa desde hoy al lunes o la intención hasta ahora de Moncloa es la teoría de que 'siempre ha escampado'". Es decir, que al final todas las polémicas cesarán.

Por otro lado, Gómez opina sobre el ultimátum que le ha dado Yolanda Díaz a Pedro Sánchez. "A mí me faltó que le pusiera una fecha, creo que eso hubiera hecho que fuese más creíble", señala la periodista.

