Noelia Núñez: "La moción de censura sale cuando un socio del Gobierno deje de apoyar a un Ejecutivo corrupto"

"Lo que hizo Pedro Sánchez cuando fue presidente fue enviar a Santos Cerdán a negociar a Waterloo sobre los apoyos parlamentarios de Junts al Gobierno", comenta Noelia Núñez.

Después de calificar, en numerosas ocasiones, a Carles Puigdemont como un "prófugo de la justicia" ahora el Partido Popular le pide unir fuerzas para llevar a cabo una moción de censura contra el Gobierno central.

Desde laSexta Xplica, la exdiputada del PP Noelia Núñez analiza la situación de su partido frente a los de Puigdemont. Según Núñez, para los populares Puigdemont "sigue siendo un prófugo de la justicia" y recuerda que en su día Pedro Sánchez también lo denominaba así.

"Pedro Sánchez, antes de ser presidente del Gobierno, decía que lo que iba a hacer era traer a Puigdemont a responder ante la justicia. Lo que hizo cuando fue presidente fue enviar a Santos Cerdán a negociar a Waterloo sobre los apoyos parlamentarios de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez", comenta la popular.

Asimismo, señala que "la moción de censura" saldrá adelante "cuando un socio del Gobierno deje de apoyar a un Ejecutivo que es corrupto". Y añade que "la clave" será ver hasta cuándo partidos como el PNV seguirán sosteniendo a Pedro Sánchez.

