Willy Bárcenas afirma que su padre le contó que tenía una grabación de Rajoy y Arenas e insiste en que les hicieron seguimientos: "Creo que era una orden"

¿Qué ha dicho? El hijo de Luis Bárcenas ha denunciado que a su padre "le hicieron la vida imposible" en la cárcel. Algo que, ha dicho, cree que "era orden del Gobierno". "Los 18 primeros meses de mi padre en prisión fueron muy duros", ha señalado.

Guillermo Bárcenas, hijo de Luis Bárcenas y cantante de Taburete, declaró ante la Audiencia Nacional en el caso Kitchen que tanto él como su padre fueron objeto de seguimientos. Relató que, al ir en coche, veían motos que pensaban eran de periodistas, pero que los seguían con cámaras en el casco. Denunció que su padre sufrió en prisión, algo que atribuye a órdenes del Gobierno. Sobre Sergio Ríos, Bárcenas afirmó no recordar la fecha de su contratación, pero mencionó la confianza que tenían en él. También comentó que Ríos les pidió poner cámaras, pero no se hizo hasta que enviaron a un sicario.

El hijo de Luis Bárcenas, Guillermo Bárcenas, ha afirmado este lunes que su padre le contó que tenía una grabación del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el exdirigente del PP Javier Arenas. Así lo ha asegurado el cantante de Taburete Willy Bárcenas en su declaración como testigo y parte perjudicada ante la Audiencia Nacional en el caso Kitchen, donde ha insistido en que tanto él como su padre fueron víctimas de seguimientos.

"Recuerdo ir en el coche y ver motos que siempre pensamos que eran periodistas pero nos seguían con cámara en el casco", ha asegurado. Además, ha denunciado que a su padre "le hicieron la vida imposible" en la cárcel. Algo que, ha dicho, cree que "era orden del Gobierno". "Los 18 primeros meses de mi padre en prisión fueron muy duros", ha señalado.

Respecto a las grabaciones de Arenas y Rajoy, el cantante de Taburete ha dicho que su padre le "habló de grabaciones en el despacho de Rajoy con Arenas". Conversaciones que, ha dicho, su padre "había grabado". "Yo nunca las he escuchado. Me lo cuenta antes de entrar a Soto. Días antes", ha dicho.

Al ser preguntado por la contratación de Sergio Ríos, Bárcenas ha asegurado que no recuerda la fecha exacta, "pero sé que fue a través de una persona que trabajaba en el PP". "Teníamos mucha confianza en ellos y mi padre necesitaba a alguien al lado. Trabajaba de conductor y cuando entra mi padre en prisión nos llevaba", ha asegurado.

Así, ha indicado que es "una persona confiada" y tenían "buena relación aunque no hablábamos de cosas importante". "No recuerdo hablar de documentos", ha apuntado. Además, Bárcenas ha asegurado que no recuerda que Sergio Ríos le pidiera a sus padres que compraran una pistola. En cambio, sí que les pidió poner cámaras y no se llegó a hacer. A raíz de que mandaran al sicario sí que se puso cámara en la entrada y cree que la colocó Sergio.

Preguntado por los cambios en Sergio, Bárcenas ha asegurado que "hacía más preguntas". "Lo hacia bien y no sospeché nunca", ha añadido. "Dejamos de confiar en él por el secuestro en casa. Sentimos que cuando yo sujetaba al señor este, apareció muy rápido, llegó con cara desencajada no por el secuestro...", ha dicho.

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