Balas asegura que Aldama "tenía comprada la voluntad" de Ábalos: del pago del piso de Jéssica a los contratos de las mascarillas

¿Qué ha dicho? Tanto él como un comandante de la UCO han dibujado en el Tribunal Supremo cómo funcionaba la presunta organización criminal en la que Aldama pagaba y mandaba, Ábalos adjudicaba y Koldo García ejecutaba todo lo que le decía el exministro.

En el juicio del caso mascarillas, el teniente coronel Antonio Balas y un comandante de la UCO han declarado ante el Tribunal Supremo, revelando que Víctor de Aldama "tenía comprada la voluntad" de José Luis Ábalos. Según Balas, Aldama, a través de su socio Luis Alberto Escolano, pagaba el alquiler del piso de Plaza de España donde vivía Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos. La UCO sostiene que estos pagos aseguraban que Ábalos adjudicara contratos a Aldama, con Koldo García ejecutando las órdenes del exministro.

El teniente coronel Antonio Balas y un comandante de la UCO han hablado ante el Tribunal Supremo este lunes por el juicio del caso mascarillas y durante su larga comparecencia han abordado varios temas entre los que han destacado su afirmación de que Víctor de Aldama "tenía comprada la voluntad" de José Luis Ábalos y que, aunque fuera por mediación de su socio Luis Alberto Escolano, el comisionista se encargaba de pagar el piso en Plaza de España en el que residía Jéssica Rodríguez.

Así lo ha aseverado tanto Balas como otro miembro de la UCO, recalcando que esa compra de la voluntad era a través de pagos como del piso de la expareja del exministro. Tanto el teniente coronel como su equipo están dibujando en su declaración cómo funcionaba la presunta organización criminal en la que Aldama pagaba y mandaba, Ábalos adjudicaba y Koldo García ejecutaba todo lo que le decía el exministro.

"Hacía lo más grande. Es el que abre negocios, es el que tiene la capacidad de llevar a Aldama y sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden. Es un miembro cualificado de la organización, por eso cobra lo que cobra. Por eso le dan lo que le dan y cuando exige le pagan", ha afirmado sobre Ábalos en una declaración que ha sorprendido tanto al exministro como a Koldo García en el banquillo de acusados.

Con respecto al piso de Plaza de España, la declaración de los miembros de la UCO destaca que Koldo García le reconoció a Jéssica las gestiones del exministro en la búsqueda de la casa. Además, destacan que aunque era Escolano quien se encargaba del pago del alquiler, era Aldama el verdadero encargado de ello.

"Nos consta porque lo hacía a través de Escolano; Escolano actúa por orden de Aldama. Está pagando el nivel de acceso al ministro. Tenía comprada la voluntad del ministro", ha afirmado el comandante de la UCO en un momento de su comparecencia.

De hecho, tanto el comandante como Balas han recalcado que si Escolano siguió pagando dos años más el piso de Jéssica tras la ruptura con Ábalos es porque el exministro "quería que lo pagara". "No vamos a entrar ahí, cada uno lleva las relaciones como quiere. Pagar, paga; y ella vive", ha comentado el teniente coronel.

La adjudicación de los contratos

Según los testimonios de los miembros de la UCO, estos pagos servían para que Ábalos adjudicara contratos a Aldama. "La decisión última de contratar recae en Ábalos", recalca el comandante.

Al ser preguntado sobre por qué realiza tal afirmación, reitera que el "nivel de decisión es del ministro", algo que para él queda claro en los correos electrónicos recabados: "Yo no digo que el ministro contrate. Cuando hay problemas se recurre al ministro y está claro que Puertos del Estado es dependiente del Ministerio".

Es más, se ha enfatizado que "hay que contextualizar" la relación que Víctor de Aldama ya mantenía con Koldo García, a quien pagaba "de forma recurrente para tener acceso al ministro". "Cuando alguien pone en duda por qué se contrata a Soluciones de Gestión, acude a Ábalos", ha añadido el comandante.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.