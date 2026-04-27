'Cuca Gamarra' "se queda colgada" al intentar explicar qué es la prioridad nacional

Cristina Gallego se convierte en Cuca Gamarra en este vídeo en el que intenta explicar cómo encaja la "prioridad nacional" en la estrategia del PP: "Es una absoluta prioridad nacional, de partido, internacional y galáctica".

'Cuca Gamarra', imitación de Cristina Gallego mediante, ha estado este lunes en el plató de El Intermedio para explicar cómo encaja la "prioridad nacional" en la estrategia del PP. Por ello, Wyoming ha comenzado preguntándole por qué, si ya no es portavoz del partido, sigue "comiéndose estos marrones". "¿Es que acaso Ester Muñoz todavía está en prácticas o sigue retenida en un control policial?", ha cuestionado.

"Lo que para ti es un marrón, para mí es una absoluta prioridad nacional, de partido, internacional y galáctica. Si tengo que defender a España en fin de semana, lo hago aunque sea en domingo y aunque coincida con la comunión de mi sobrina, no me importa nada si es por mi partido, haberme perdido el evento del año de los Gamarra. Además, ya estoy acostumbrada a no salir en la foto de familia desde que me quitaron de la secretaría general del PP",

Tras esto, se ha lanzado a explicar qué es la prioridad nacional y por qué insisten en que es legal. "Bueno, pues porque lo es", ha replicado 'Cuca Gamarra'. "Para nosotros la prioridad nacional es poder sacar del poder al Gobierno inconstitucional de Pedro Sánchez, que ha demostrado que su única prioridad es no presentar los presupuestos y pactar con Bildu o, como él los tiene en la agenda del móvil, AA Bildu, porque siempre es su contacto de emergencia para sacarle las castañas del fuego", ha agregado.

Así, ha señalado que es "muy fácil de explicar". "Es tener la misma pasión por España que la que tiene Pedro Sánchez por la corrupción, por enchufar a su mujer y por la ETA otra vez", ha afirmado.

Ante esto, el Gran Wyoming ha apuntado que lo que le sorprende es el arraigo que tiene ella con el comodín de ETA. Y le ha recordado que hay gente en su partido, como Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso, que están en contra de la prioridad nacional. "¿Significa eso que tienen menos arraigo?", ha cuestionado.

"Usted sí que tiene arraigo, arraigo a tocar las narices. Lo que quieren decir Ayuso y Juanma Moreno es que...", ha empezado a decir cuando, de pronto, ha comenzado trastabillar. "El arraigo es prioritariamente nacional... en contra de la inconstitucionalidad que...", ha añadido sin poder continuar. "Arraigada no sé, pero se ha quedado usted encasquillada un rato", ha comentado entonces Wyoming, quien ha agregado: "Le diré las únicas palabras que funcionan para que espabile, que viene Óscar Matute envuelto en la ikurriña".

"La inconstitucionalidad del gobierno ilegítimo que tiene secuestrada a toda España. Por no hablar de Begoña Gómez, que es inconstitucional, ilegítima, Bildu etarra y poco arraigada", ha lanzado cuando se ha vuelto a quedar parada. "Parece que la hemos perdido otra vez. Bueno, señores del PP, su prioridad nacional debería ser venir aquí y reiniciar a 'Cuca Gamarra', que se ha quedado aquí colgada", ha concluido Wyoming la entrevista.

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