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La princesa Leonor sigue los pasos de Felipe VI: una formación militar a la que siguen estudios en una universidad pública

El contexto En 1993, el monarca se graduó en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, unos estudios que posteriormente complementó con un máster en Relaciones Internacionales en Washington.

El rey Felipe VI y la princesa Leonor en el Real Club Náutico de Palma (RCNP).
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La princesa Leonor ya tiene universidad. La heredera al trono estudiará Ciencias Políticas en el campus de la Carlos III en Getafe, eligiendo, igual que como hizo su padre, una universidad pública para proseguir con sus estudios en una noticia que se ha conocido este lunes.

A la princesa de Asturias le quedan unas pocas semanas para terminar sus tres años de formación militar, al igual que hizo su padre. Las últimas imágenes de ella han sido en las que se le ha visto completando su segundo vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier (Murcia).

A punto de cumplir los 21 años será cuando Leonor comience el grado de Ciencias Políticas en la universidad pública Carlos III de Madrid. La princesa ha solicitado su ingreso como cualquier otro estudiante que ha cursado bachillerato en el extranjero y la universidad la ha admitido. Cuatro años en los que estudiará las mismas asignaturas que sus compañeros. Un camino que también ha seguido la infanta Sofía porque en cuestión de dos meses finaliza ya su primer curso universitario de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa.

Unos pasos muy similares a los que ya hizo Felipe VI cuando todavía era príncipe heredero. En su caso, cursó preescolar, primaria y secundaria en el colegio Santa María de Los Rosales (Madrid). Eso sí, el último año, equivalente a Bachillerato, lo realizó en Canadá.

Ya en 1985 ingresó en el Ejército y, ocho años después, se graduó en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente complementó sus estudios con un máster en Relaciones Internacionales en Washington.

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