Vox insiste en extender la prioridad nacional a toda España mientras el PP cambia de guion: ahora habla de migración con contratos de trabajo

Los detalles Vox asegura que el "sentimiento" de la prioridad nacional se dá "en los demás países" pero no concreta en cuáles porque es mentira.

Vox está presionando al PP para que adopte el concepto de "prioridad nacional" en lugares donde ambos partidos necesitan colaborar para gobernar. Este enfoque ya se ha implementado en Extremadura y Aragón, y Vox planea expandirlo a más regiones y al Congreso. José Antonio Fúster, portavoz de Vox, defiende esta idea alegando que es común en otros países, aunque no especifica cuáles, lo que ha sido desmentido por el Gobierno. La ministra Elma Saiz ha subrayado que es inconstitucional y falso que los inmigrantes colapsen los servicios sanitarios. El PP, por su parte, ha modificado su discurso, ahora enfatizando el "arraigo" y sugiriendo que los inmigrantes tengan un contrato de trabajo. A pesar de las críticas, los 'populares' ya han aceptado el concepto en dos comunidades.

Vox sigue empeñado en que el PP haga suyo el concepto de prioridad nacional allá donde los populares necesitan a la formación de ultraderecha para gobernar. El partido liderado por Santiago Abascal lo ha impuesto en los acuerdos de gobierno de Extremadura y Aragón, y ya ha anunciado su intención de extenderlo en más comunidades autónomas, ayuntamientos, y también en el Congreso de los Diputados.

Hasta tal punto llega su ofensiva, que su portavoz nacional, José Antonio Fúster, ha llegado a decir que eso de dar prioridad los nacionales sucede en "todos los demás países". Eso sí, Fúster no ha explicado a qué países se refiere porque tal afirmación es mentira.

"Es un sentimiento absolutamente mayoritario a favor de algo que ocurre en todos los demás países. (...) Los nacionales, los españoles en este caso, lógicamente tienen que estar primero", ha esgrimido el portavoz de Vox.

Desde el Gobierno ya intentan desmentir esos bulos xenófobos. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha recordado en 'Espejo Público' que, "a parte de ser inconstitucional y de ser algo siniestro, es falso que (los inmigrantes) colapsen los servicios sanitarios". "El uso de la sanidad de las personas extranjeras es muchísimo menor", ha subrayado.

Ernest Urtasun ha opinado que estos planteamientos son "más rancios y más extremos". "Es una auténtica verguenza", ha criticado.

Fúster defiende este principio asegurando que las "acusaciones de racismo no caben porque nosotros no odiamos a nadie" y porque "nosotros amamos profundamente a los españoles, sean del color que sean".

El PP cambia el argumentario

Por su parte, el PP evita mencionar la idea de prioridad nacional e insiste en el concepto de "arraigo" lo que, según Alberto Núñez Feijóo, significa "el tiempo que se lleva viviendo en esa comunidad autónoma o en nuestro país".

La forma de justificar esta medida ha ido cambiando con el paso de los días. La última modificación de guion ha sido tras el rechazo de la Conferencia Episcopal. Así, Jaime de de los Santos, ha puntualizado afirmando defendiendo una migración en la que quienes "vengan a España tengan un contrato de trabajo".

Signifique lo que signifique la prioridad nacional, los 'populares' ya han cedido ante Vox en dos comunidades, lo que ha abierto la veda a llevarlo al resto de regiones y a nivel nacional.

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