Hoy, en Cara al Show, Marc Giró recibe a Pedro Almodóvar, Najwa Nimri, Pepe Colubi y Martin Urrutia

El director Pedro Almodóvar, la actriz Nawja Nimri y el humorista y escritor Pepe Colubi son los invitados en esta segundo programa de Cara al Show, que cuenta además con la actuación musical de Martin Urrutia.

laSexta estrena noche una nueva entrega de Cara al Show, el aclamado primer formato de Marc Giró tras su fichaje por Atresmedia. El director Pedro Almodóvar, la actriz Nawja Nimri y el humorista y escritor Pepe Colubi sonlos invitados en esta segunda semana del programa, que cuenta con la actuación musical de Martin Urrutia.

Cara al Show es el nuevo programa semanal de entrevistas presentado por Marc Giró, una de las caras más reconocibles y apreciadas del sector gracias a su talento, estilo único, carisma y larga trayectoria profesional. En él, el presentador aborda cada semana la actualidad con su inconfundible tono crítico y desenfadado.

El programa regresa esta ncohe al 'prime time' de laSexta tras convertirse el pasado martes en el mejor estreno de la cadena en los últimos seis años. El programa cosechó un 8,5% de cuota, reuniendo a 727.000 seguidores y a más de 2,2M de espectadores únicos. Con estos datos, Cara al Show se alzó como líder frente a su inmediato competidor y sobre la cadena pública, logrando mejorar en 4 puntos los datos de la franja en lo que llevamos de temporada.

Cara al Show es una producción de Atresmedia en colaboración con Minuto de Barras. Además de en laSexta, el nuevo formato presentado por Marc Giró se puede ver fuera de nuestras fronteras a través de Antena 3 Internacional y atresplayer Internacional.

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