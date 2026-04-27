Acusan a Cole Allen de tres delitos por su atentado contra Trump: a los de transporte y uso de armas se suma el de intento de asesinato al presidente de EEUU

Los detalles El sospechoso del atentado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca ha comparecido este lunes por primera vez ante un tribunal federal para la lectura de cargos.

Cole Allen, sospechoso de intentar asesinar a Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, compareció por primera vez ante un tribunal federal este lunes. Se le acusa de varios delitos, incluido el uso y transporte de un arma de fuego con intención de cometer un delito grave e intento de asesinato del presidente de Estados Unidos. Ante el juez Matthew Sharbaugh, Allen no se declaró ni inocente ni culpable. Los fiscales señalaron que Allen cruzó varias fronteras estatales con armas para asesinar a Trump. Se ha solicitado su detención preventiva y su próxima comparecencia será el jueves. La abogada de Allen, Tezira Abe, aceptó el calendario de audiencias.

Cole Allen, el sospechoso de intentar asesinar a Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca este pasado sábado, ha comparecido este lunes por primera vez ante un tribunal federal para la lectura de cargos y se han conocido los delitos de los que se le acusa: uso de un arma de fuego durante un delito violento, transporte de un arma de fuego en el comercio interestatal con la intención de cometer un delito grave e intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos.

La primera comparecencia de Allen ante el tribunal federal se ha producido este lunes ante el juez magistrado Matthew Sharbaugh en Washington, donde ni se ha declarado inocente ni culpable según ha afirmado la cadena 'CBS'. Eso sí, los fiscales federales han afirmado que Allen viajó a través de "varias fronteras estatales" con armas de fuego en un intento de asesinar al presidente estadounidense, motivo por el que se le acusa de uno de los delitos.

Por ello han solicitado al magistrado la detención preventiva del sospecho, que permanecerá bajo custodia federal al menos hasta este jueves, fecha de su próxima comparecencia ante el tribunal que se llevará a cabo ante otro juez de instrucción a las 11:00 horas (horario local).

Tezira Abe, la abogada de oficio de Allen, ha estado de acuerdo con el calendario de audiencias del Departamento de Justicia.

Allen se presentó este sábado armado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, sorprendió al cordón de seguridad y lo intentó sobrepasar, disparando a un agente en su intento, la seguridad del hotel Hilton para alcanzar la sala donde se situaba Trump y el resto de su gabinete con la intención de acabar con ellos, como él mismo reconoció en un manifiesto que envió a sus familiares.

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