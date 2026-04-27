Charo Arcas afirma que es importante que se recuerde lo que ocurrió en la cárcel de Yeserías "para que no se repita"

Un importante colectivo busca que la antigua cárcel femenina de Yeserías sea distinguida como lugar de memoria. Para Arcas, esta es la única manera de que la gente pueda saber todo lo que sufrieron las mujeres que estuvieron encarceladas en ella.

En el Centro de Inserción Social Victoria Kent, situado en el madrileño distrito de Arganzuela, se encontraba la antigua cárcel de Yeserías. En este centro penitenciario se encarcelaba a mujeres no solo por su militancia política sino también por los llamados delitos morales, que iban desde la prostitución al adulterio. Andrea Ropero ha podido charlar con Lucía Vicente, Inma Pardo y Charo Arcas.

Las tres estuvieron presas en dicha cárcel femenina debido a su militancia antifranquista. Actualmente, persiguen que se convierta ese espacio en un lugar de memoria. Para ellas, es vital que no se olvide lo que ocurrió en ese lugar ya que, como defiende Charo, es vital "para que no se repita".

Arcas afirma que es necesario que el pueblo "conozca lo que ha pasado". "Reclamo al PSOE que haga esto posible", solicita, "que pueda hacerlo, está en su mano". Charo indica que, al igual que ocurrió con la cárcel de Ventas, "es vital que se reconozca la cárcel de Yeserías como un lugar histórico".

Para ella, es la única manera de que se pueda saber qué sucedió en esos centros penitenciarios y lo que ocurrió en este país durante la dictadura franquista.

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