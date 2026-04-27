Muere Adolfo Aristarain, director de 'Martín (Hache)', el primer argentino con Medalla de Oro de la Academia del Cine

El contexto Dos veces ganador de un Premio Goya, nominado al Premio Oscar y con multitud de galardones, Aristarain forma parte, en palabras de la Academia del Cine, de una generación "que vivió el cine" como parte de su vida.

El argentino Adolfo Aristarain, director de películas como 'Martín (Hache)', 'Roma' o 'Tiempo de revancha', ha muerto a los 82 años en su Buenos Aires natal, según ha confirmado la Academia del Cine española. Aristarain, que vivió en España siete años —país en el que rodó algunas de sus películas, entre ellas las dos que se llevaron sendos Premios Goya—, fue el primer argentino en recibir la Medalla de Oro de la Academia, en 2024, un homenaje de la institución de la industria que recuerda a las personas que han contribuido a mejorar el cine español, tanto en el aspecto industrial como en el artístico.

"Creador clave para las filmografías argentina y española de las últimas décadas, Aristarain pertenece a una generación que vivió el cine: se enamoraron de mujeres fantásticas, se sintieron héroes, pudieron mentir y asesinar sin castigo... El cine es parte de su vida, es real, no es ficción", señala la Academia, recordando a Aristarain, que tiene una de las carreras como director más largas y destacadas de Argentina. Lector empedernido desde pequeñito, desde finales de los sesenta hasta mediados de los setenta vivió en Madrid, y en esta época ya comenzó a trabajar como ayudante de dirección, de la mano de figuras como Mario Camus, Vicente Aranda o Daniel Tinayre.

En 1978 dirigió su primera película, 'La parte del león', y en pocos años empezaron a llegarle los premios: en 1981, ya recibió el diploma al mérito de los Premios Konex, como mejor director de cine de la historia argentina, y al año siguiente 'Tiempo de revancha' le valió para hacerse con el premio a mejor director de los Cóndor de Plata, así como mejor guion original y mejor película. Antes y después de este año, ya protagonizó los Premios Goya: su primera nominación fue en 1992, por 'Un lugar en el mundo', filme por el que levantó su primer cabezón. José Sacristán, Federico Luppi, Cecilia Roth y Leonor Benedetto protagonizaron la que se coronó como una de las mejores películas argentinas de la historia.

En 1997 también fue nominado por 'Martín (Hache)', protagonizada otra vez por Luppi y Roth, a los que se sumó Juan Diego Botto. Precisamente el argentino nacionalizado español se ha querido despedir de quien ha recordado como "un tipo único, inquebrantable, insobornable, íntegro, generoso y brillante". "Antes de conocerlo había admirado su cine (...). Ser parte de su cine ha sido siempre para mí un motivo de enorme felicidad. Es mucho lo que le debo, mucho lo que le he admirado", ha escrito en sus redes sociales.

"Recuerdo que días antes de empezar a rodar 'Martín (Hache)' le pregunté qué quería contar con esa película. Adolfo movió el vaso de whisky que tenía en la mano, agitando los hielos, se tomó un segundo para pensar y me dijo: 'Mi película habla de que merece la pena vivir por la gente que queremos'", recuerda Botto. "Jamás he olvidado su respuesta y su lección de vida", ha terminado, antes de afirmar que si existe un cielo para ateos, se imagina a Aristarain entrando "en un bar celestial para tomarse un whisky con Luppi y Poncela, gente a la que él quiso".

Su segundo Goya llegó con 'Lugares comunes', en 2022, basada en la novela 'El renacimiento' de su primo, Lorenzo F. Aristarain, que también se ganó la nominación a mejor película extranjera en los Premios Oscar.

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