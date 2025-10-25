Noelia Núñez: "La primera protesta de víctimas de la DANA congregó a 130.000 y esta a entre 32.000 y 50.000; se han cansado de que les politicen"

La exdiputada del PP ha reaccionado en laSexta Xplica a la última protesta de las víctimas de la DANA en Valencia, en la que se ha vuelto a pedir la dimisión de Mazón.

Noelia Núñez, exdiputada del PP, ha destacado en laSexta Xplica que "la primera manifestación de las víctimas congregó a 130.000 personas", mientras que "en esta última manifestación, según Policía Local, son 32.000 personas y 50.000 según delegación del Gobierno".

"Yo creo que las víctimas se han cansado de que les politicen, de que las instrumentalicen, y es que el manifiesto de los convocantes de la manifestación de hoy hablaban de todo menos precisamente de las víctimas", ha expresado Núñez, quien ha señalado que "hablaban del capitalismo, de subidas de impuestos y de los pisos turísticos, dejando a las víctimas a un lado".

En este sentido, la exdiputada del Partido Popular ha criticado que no se hablaba "nada de las ayudas que todavía no han llegado del Gobierno de la nación, ni de la burocracia absurda que impone el Gobierno de España para, por ejemplo, las bonificaciones, o para las ayudas a la hora de la compra de vehículos".

