Negociaciones en Más Madrid tras el choque en ARV de Emilio Delgado y Mónica García por el proceso de primarias

Los detalles Los detalles Ambos se enfrentaban en pleno directo este lunes por el proceso de primarias, aunque la brecha ya se abría en una tensa conversación que mantuvieron la víspera del anuncio de la ahora ministra.

El enfrentamiento entre Mónica García, ministra de Sanidad, y Emilio Delgado, de Más Madrid, ha generado un debate interno en el partido, pues García ha anunciado su intención de enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones autonómicas. Delgado, por su parte, considera postularse en unas primarias, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva. La discusión se centra en quiénes podrán votar en dichas primarias, ya que Más Madrid ha modificado las condiciones, exigiendo a sus militantes haber participado en al menos tres actividades en el último año. Este cambio busca asegurar un compromiso real de sus miembros, aunque se permitirán excepciones justificadas.

Choque público entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y el miembro de Más Madrid Emilio Delgado, después que la primera anunciara este fin de semana que quiere enfrentarse en las urnas a Isabel Díaz Ayuso. De hecho, Delgado amaga con enfrentarse a García en unas primarias. Un choque del se conocen todos los detalles, públicos y privados, que ha derivado en conversaciones entre los equipos de ambos por el proceso de primarias.

Poco más de un año para las elecciones autonómicas, y en Más Madrid empiezan a mover sus fichas quienes aspiran a encabezar la lista. La primera, la ahora ministra de Sanidad, Mónica García, que aspira a volver a la Asamblea regional y sacar a la 'popular' Isabel Díaz Ayuso.

Una vuelta al pasado, en la que ahora, sin embargo, le ha salido un posible contrincante para unas hipotéticas primarias. Se trata de Emilio Delgado, una de las figuras claves de Más Madrid que aún no se atreve a decidir si dará el paso o no, aunque ya ha mostrado su deseo de "contar" con ella "para lo que venga que no sabemos qué va a ser". De hecho, Delgado que será "cuando estén convocadas las primarias, sepamos la fecha, las condiciones, encantado", cuando confirme su postulación.

Fuentes de Más Madrid han confirmado a laSexta que el pasado viernes ambos mantuvieron una tensa conversación en la que García avisó a Delgado, de que anunciaría al día siguiente que se presenta a las primarias para encabezar la lista. "No me parece bien", fue la respuesta de Delgado, que lamentó que esa cuestión lo pone "en una tesitura".

"O me bajo del acto y todo el mundo piensa que soy un niñato y un malqueda, o me lo como", le habría reprochado Delgado a García en esa conversación. Ante ello, la todavía ministra de Sanidad le devolvió el reproche, criticando que a ella "tampoco" le pareció bien lo de Rufián. "

De esta manera, el enfrentamiento es inevitable, mientras que el campo de batalla ahora se sitúa en quién podrá votar en esas primarias. Precisamente en este punto es donde surgen las controversias. ¿Quién podría votar en unas primarias? Si bien "desde hace siete años bastaba con estar inscrito" -recordaba el mismo Delgado-, la situación ahora cambia, puesto que Más Madrid exigirá a sus militantes haber asistido a tres actividades como mínimo en el último año para poder votar.

Así, buscan un compromiso continuo de sus filas y para ello se registrará la participación. En este sentido, la misma Mónica García defendía la cuestión, pues a sus ojos "todo el que participe de Más Madrid es militante de Más Madrid". Se trata de un nuevo matiz, introducido en mayo de 2025, ya que en primarias anteriores bastaba con inscribirse vía internet para votar.

Ante la duda de "qué pasa con gente que no puede" apoyarles, "pero está ahí", que también ponía sobre la mesa Delgado, es cierto que habrá excepciones, pues habrá quien podrá votar sin completar el cupo de tres actividades si es por algún motivo justificado. En definitiva, mientras la izquierda todavía busca organizarse ante el avance la derecha y la extrema derecha, la cuestión del liderazgo en las filas de los propios grupos que podrían conformala continúan.

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