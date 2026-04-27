Lucía Vicente señala la necesidad de convertir la cárcel de Yeserías en un lugar de memoria: "Es identidad"

Andrea Ropero charla con tres mujeres que estuvieron presas en la prisión madrileña de Yeserías debido a su militancia política. Denuncian que su petición de considerar ese espacio como lugar de memoria no ha sido escuchada.

Andrea Ropero ha visitado el lugar en el que se encontraba la cárcel de mujeres de Yeserías junto a Charo Arcas, Inma Pardo y Lucía Vicente. Las tres tienen el objetivo, junto a un importante colectivo, en que el centro penitenciario femenino sea identificado como un lugar de memoria. Las tres, además, pasaron por esa prisión por su militancia antifranquista.

Lucía recuerda que muchas mujeres estaban presas "por los delitos morales de aquella época". Estos delitos iban desde el adulterio al aborto o la prostitución. "Se las metía aquí por la ley de peligrosidad social que permitía tenerlas encerradas y sin haber cometido ningún delito", añade.

En febrero de 2025 se solicitó que se declarara este lugar como un lugar de memoria, pero, como denuncia Lucía "no se nos ha escuchado, no se nos ha atendido esa petición". "El tema de la memoria democrática es que la memoria es identidad", expone, "si no haces memoria, como sociedad pierdes completamente la identidad".

Vicente expone que se ha hecho "muy poco reconocimiento" sobre lo que pasó en las cárceles durante el franquismo. "No ha quedado constancia en ninguna parte de todo ese sistema represivo", señala, "no hay nada que reconozca lo que pasó en aquellos establecimientos penitenciarios".

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