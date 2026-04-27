Cronología del secuestro del abogado Cosme Delclaux, uno de los más largos de ETA

Sólo los de los empresarios Emiliano Revilla y José María Aldaya, y el de José Antonio Ortega Lara, duraron más que el de Declaux. El abogado fue liberado la misma noche que Ortega Lara era liberado de su cautiverio.

El "azar, la providencia o la casualidad" hicieron, en palabras del entonces ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, que José Antonio Ortega Lara y Cosme Delclaux pusieran fin a su cautiverio el mismo día. El primero fue rescatado tras lo que fue y pasará a la historia como el secuestro más largo de la historia de la banda terrorista ETA; el segundo era liberado, después de que la familia del abogado pagara mil millones de pesetas por su rescate.

Delclaux fue secuestrado con 34 años y ahora, a los 64, ha fallecido. El abogado murió el sábado, a pocos meses de que se cumplan 30 años de su secuestro a manos de ETA. Fue un 11 de noviembre, en 1996.

11 de noviembre de 1996 - El secuestro

Sobre las 19:00h, Cosme Delclaux había terminado su jornada laboral en la empresa EyS Consulting, ubicada en el parque tecnológico de Zamudio (Vizcaya), cuando fue abordado, a punta de pistola. Estaba junto a su coche y dos desconocidos armados le colocaron una capucha y lo obligaron a entrar en el vehículo. Le inyectaron un calmante y lo metieron en el maletero, como él mismo recordó durante el juicio contra dos de sus presuntos secuestradores, José Ramada Estevez y Sagrario Yoldi Múgica, en 2002.

Poco después, como se supo más tarde, lo metieron en el maletero del Volkswagen Golf de Yoldi Múgica y se fueron con los dos coches a Derio, donde abandonaron el vehículo propiedad del abogado. De allí se fueron a Irún, donde lo introdujeron en el lugar donde después estuvo secuestrado durante 232 días.

13 de noviembre de 1996 - En busca del coche

Las fuerzas de seguridad centraron entonces sus investigaciones en la búsqueda de su coche, un SEAT Toledo de color gris, matrícula NA 9284 AG: la Ertzaintza buscó en las zonas comprendidas entre Llodio, localidad natal de la familia; Zamudio, donde trabajaba y el lugar donde fue secuestrado, y Getxo, donde se encontraba el domicilio familiar.

Este mismo día, miércoles, encuentran el vehículo. Comenzaron entonces los análisis, ya que en el coche hallaron restos de cabello y unas huellas dactilares incompletas. En virtud del hallazgo y teniendo en cuenta el modus operandi de la banda, la Ertzaintza se centró en la hipótesis de que el lugar en el que se encontraba Delclaux secuestrado estaba a menos de 30 minutos del lugar donde fue secuestrado.

27 de noviembre de 1996 - ETA asume la autoría

El 26 de noviembre, el portavoz de la familia Delclaux pide la liberación del abogado o, al menos, una prueba de vida del secuestrado. Un día después, la banda terrorista asume, mediante un comunicado enviado a varios medios de comunicación vascos, el secuestro de Cosme Delclaux. Sin pruebas de vida, en el comunicado ETA justifica el rapto del abogado como un "golpe en el corazón de la aristocracia financiera de Neguri, una de las más importantes responsables de la opresión económica y política de Euskal Herria".

Neguri es un barrio residencial de Getxo de donde ha salido gran parte de la burguesía vasca y que el abogado de presos políticos Pedro Ibarra, que creció allí, definía como un lugar "muy cerrado y delimitado". En una entrevista publicada por elDiario.es a propósito de la publicación de su libro 'Memoria del antifranquismo en el País Vasco-Por qué lo hicimos (1966-1976)', allí no vivía "la típica élite que sale por la ciudad", sino que no salían de allí. "No se planteaban estar con otras familias de fuera", explicaba, añadiendo que vivía con un "manifiesto desprecio por la cultura".

La familia entiende entonces que el secuestro no es una cuestión económica, sino publicitaria, por lo que su portavoz, Carmelo Renobales, deja claro públicamente que la familia es consciente de que el secuestro será largo.

22 de diciembre de 1996 - ETA envía fotos de Delclaux

El diario vasco Egin, el 22 de diciembre de 1996, publica dos fotos de Cosme Delclaux en las que se lo ve sosteniendo dos ejemplares del mismo periódico con fecha del 12 y 13 de noviembre, uno y dos días después de su secuestro. Detrás de él, una ikurriña y el anagrama de la banda, que hizo llegar las fotografías primero al periódico y después, a su propia familia. En una nota añadida a las imágenes, ETA asume la autoría de tres atentados cometidos en noviembre, uno de ellos contra una empresa de Andoain que se había negado a pagar el 'impuesto revolucionario'.

Las manifestaciones exigiendo la liberación de Ortega Lara y de Delclaux se repiten. El 23 de diciembre, en Llodio, 'chocan' dos manifestaciones: una pacifista por la liberación de los secuestrados y una contramarcha de la izquierda abertzale. Este mismo día, la familia Delclaux insiste en que está tratando de contactar con el entorno de ETA para saber cómo negociar con la banda, sin respuesta por su parte.

25 de febrero 1997 - Intermediario con ETA

Cuando han pasado más de tres meses del secuestro de Delclaux, el portavoz de su familia da a conocer que han designado a un intermediario para negociar con ETA. La familia del abogado se mantiene a la espera de recibir instrucciones por parte de la organización y el propio portavoz asegura desconocer la cantidad del rescate exigido por la banda.

Marzo de 1997 - ETA amenaza con ejecutarlo

La familia de Cosme Delclaux recibió una carta de ETA en la que la banda ponía fecha a la ejecución del secuestrado si no recibía antes el pago del rescate. En la misiva figuraba tanto la cantidad que tendría que pagar inmediatamente la familia del abogado como el día exacto que sería ejecutado si no entraba el dinero; además, en el mismo sobre, iban dos balas de 9 mm. "La carta revolvió las tripas de todo el mundo. Yo creo que es en ese momento cuando el padre de Cosme percibe que este ultimátum de ETA puede ser el último", explicó una fuente conocedora de las negociaciones al diario El País en 1997. Esta información no se conoció hasta meses después.

9 de abril de 1997 - Cosme Delclaux "está bien"

Según El Mundo, este día el portavoz de la familia confirma haber recibido un mensaje del entorno de ETA asegurando que Delclaux se encuentra bien, aunque reconoce que no sabe si el comentario "es veraz o no". Días antes, el 4 de abril, el portavoz de la familia Delclaux anuncia que apoyará el acercamiento de los presos de ETA, y en vísperas de la nueva información sobre el abogado, su padre ingresa en el hospital a causa del estrés provocado por el secuestro de su hijo.

30 de mayo de 1997 - 200 días del secuestro

Aunque a finales de abril la Ertzaintza baraja la posibilidad de que el secuestro termine pronto, Cosme Delclaux cumple 200 días secuestrado, mientras que Ortega Lara ya lleva 500 días. Hace tiempo que se convirtió en el protagonista del secuestro más largo de la banda terrorista. Las protestas y manifestaciones continúan por toda España pidiendo la liberación de ambos. Mientras las acciones policiales no tienen éxito, la familia de Delclaux parece estar haciendo "todo lo posible" para que regrese Cosme Delclaux a casa.

1 de julio de 1997 - Liberación de Delclaux (y rescate de Ortega Lara)

El 11 de junio de 1997, el padre de Cosme Delclaux insinuó en una reunión con miembros de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco que había pagado el rescate de su hijo exigido por ETA. Según recoge El País, aseguró que su hijo "tendría que estar ya en libertad", y que por un hijo "se hace lo que sea, aunque sepa que el dinero pueda ir a financiar la actividad violenta". Semanas después, el 1 de julio de 1997, Cosme Delclaux aparece, en buen estado, maniatado en un árbol en Elorrio.

Ese mismo día, las fuerzas de seguridad localizaron el zulo en el que se encontraba Ortega Lara y seis horas después de la liberación de Delclaux, Ortega Lara fue rescatado. Según Mayor Oreja, fue una "auténtica casualidad", aunque fuentes de la lucha antiterrorista creen que la Guardia Civil optó por esperar para realizar el asalto al lugar en el que se encontraba Ortega Lara para no comprometer la vida de Delclaux y éste fuera liberado antes.

Así fue el secuestro: "Me dijeron tres veces que me liberarían en 2 meses"

Durante el juicio contra José Javier Arizcuren Ruiz 'Kantauri' y Dolores López Resina 'Lola' o 'Tere', el propio Delclaux relató cómo fue su cautiverio y dejó claro que lo más duro fue que le dijeran "en tres ocasiones" que lo liberarían en dos meses. Pasó casi ocho meses metido en un zulo de 90 centímetros de ancho, tres metros de largo y dos de alto, sin comunicación con el exterior, con un colchón cubierto por un plástico (acabó pidiendo una sábana para reducir el sudor), en un polígono de Irún.

"Todos los días eran iguales. Me apagaban la bombilla para dormir; a la mañana me despertaban y me daban una taza de algo y galletas. Luego abrían la puerta e introducían un ventilador y me daban un pitillo. Después me metían una palangana y un poco de jabón y, cuando tocaba, me abrían y fumaba otro pitillo", relató durante el juicio. Trató de hacer deporte, pero el calor lo agotaba. Recibía tres comidas diarias y podía leer ejemplares de Egin, censurados y atrasados.

Todos los miembros de ETA que participaron en el secuestro de Delclaux fueron detenidos y condenados: la orden del secuestro la dieron 'Kantauri' y 'Lola'; Gregorio Vicario Setién y José Ordóñez Fernández adquirieron el local en Irún donde construyeron el zulo y acondicionaron la nave para que pareciera un almacén, y estos fueron acogidos por Ramada y su pareja, Yoldi.

¿Cuánto pagó la familia por el rescate de Delclaux?

También en el juicio el padre del abogado explicó que la primera cantidad que fijó ETA era de 2.500 millones de pesetas y que en su segunda carta le dieron la fecha de ejecución de su hijo. "Pagué, ¿qué quería que hiciese?", llegó a decir al fiscal. La familia Delclaux hizo dos entregas de 500 millones de pesetas cada una a la banda terrorista; fue el hermano del abogado quien, con el dinero en metálico oculto en cajas de cartón, llevó el dinero en un coche alquilado, siguiendo las órdenes de ETA. Debía dejar el coche aparcado, con las puertas abiertas, irse y volver a partir de las dos horas. Cuando volvió, el dinero ya no estaba, tal y como recuerdan desde El Correo.

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