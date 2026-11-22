"Se cree que los andaluces somos tontos y que si necesitáramos buscar un médico, íbamos a venir a la Comunidad a la que no dejaron ir al médico a 7.291 que acabaron muertos", ha expresado el periodista.

José Enrique Monrosi ha reaccionado en laSexta Xplica a las declaraciones de Ayuso sobre los andaluces, mostrándose muy crítico con la presidenta madrileña. "No sé si Ayuso tiene complejo de ser la señorita Miriam o la señora marquesa de 'Los santos inocentes', pero ha insultado a más madrileños de los que ella piensa, porque hay miles de madrileños descendientes de los andaluces que levantaron algunos de los distritos más grandes de Madrid, como Puente de Vallecas, miles de andaluces que son hoy madrileños de segunda o tercera generación y que seguro que se han sentido insultados", ha expresado el periodista.

Así, Monrosi ha señalado que sabe que esas cosas que ha dicho de los andaluces sabe que le salen "de corazón", ya que, ha dicho, ya ha visto que "el PP de la Comunidad de Madrid y también la derecha catalana (...) muestran permanentemente ese desprecio de todo lo que tiene que ver con el sur y con Andalucía".

"Isabel Díaz Ayuso se cree que los andaluces somos tontos y si necesitáramos buscar un médico, íbamos a venir a la Comunidad a la que no le dejaron ir al médico a 7.291 que acabaron muertos; o se cree que si necesitáramos buscar vivienda, íbamos a venir a la Comunidad en la que el dinero público se dedica a comprarse áticos de seis millones y pico de pavos; o se cree que si necesitáramos aprender a leer, íbamos a venir a una Comunidad en la que la mitad de las aulas están sin profesor y profesora porque están en la calle peleando sus derechos mientras que el Gobierno de la Comunidad de Madrid les llama a 'terroristas'; y que íbamos a venir a aprender educación a la tierra en la que la presidenta llama hijo de pu** al presidente del Gobierno", ha declarado Monrosi.

De esta forma, el periodista ha expresado que siente una "vergüenza infinita" y ha criticado que "el presidente de todos los andaluces haya pasado una semana y no haya sido capaz de defender a su pueblo ante la ignominia de esta señora".

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