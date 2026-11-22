El exministro ha expresado que admira al político catalán "por el modo que tiene de comunicarse y por la decencia con la que habla", aunque ha reconocido que su "discrepancia" con él es "la Cataluña independiente".

José Bono ha expresado en laSexta Xplica que considera a Gabriel Rufián "uno de los políticos más importantes de España". "Es un hombre muy inteligente, muy capaz y muy listo. Yo admiro su modo de comunicación y la decencia con la que habla", ha manifestado el exministro de Defensa.

En este sentido, el socialista ha señalado que Rufían "pertenece a un partido que se llama 'Izquierda Republicana de Cataluña", unas siglas con las que tiene "niveles de coincidencia y de discrepancia". "En lo de la izquierda se la compro sin ningún problema. Me encanta la 'I' de izquierda, la compro inmediatamente", ha señalado.

En lo referente a Cataluña, Bono ha subrayado que es "amante de este magnífico territorio de nuestro país". "Sin embargo, nuestra gran discrepancia está ahí, porque él quiere a Cataluña independiente y yo no la quiero independiente. Esa es la gran discrepancia", ha destacado.

Sobre la "izquierda republicana", Bono ha apuntado que él pertenece a la Transición. "Yo venía de defender República y cuando estábamos en contra de Franco no pensábamos que Juan Carlos iba a poder sucederlo y que viniese la democracia; pensábamos que era un tipo puesto por Franco y que era un disparate", ha recordado, al tiempo que ha afirmado que él se siente republicano "de convicción y de corazón". "Perro para hacer la Constitución, los socialistas cedimos, nos dejamos la República a un lado y votamos la monarquía", ha concluido.

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