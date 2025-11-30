Miguel Ángel Campos, ante la declaraciones de Pradas en Salvados: "Mazón no quería estar informado ni que nadie le molestara aquella tarde"

El periodista ha reaccionado a las palabras de la exconsellera desvelando que el pasado 29 de octubre de 2024 recibió la orden de no molestar a Mazón aquella tarde.

En la entrevista que se puede ver completa este domingo en Salvados, Salomé Pradas reconoce a Gonzo que el día de la DANA recibió la orden de no molestar aquella tarde a Carlos Mazón.

Una información desconocida hasta la fecha y a la que ha reaccionado el periodista de 'Cadena Ser', Miguel Ángel Campos, en laSexta Xplica: "Es absolutamente nuevo y da una nueva vuelta de tuerca respecto a la frivolidad del personaje de Carlos Mazón aquel día".

"Porque envía a su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, a Alzira el día que hay una alerta roja desde las 7:30 de la mañana. Y encima Cuenca, al que se está refiriendo Pradas, le dice que no moleste al presidente cuando está convocado el CECOPI. 'No llames al presidente, lo que le tengas que decir me lo dices a mí'", ha setenciado.

Por ende, ha concluido que "Mazón no quería estar informado, no quería que nadie le molestara aquella tarde". "A José Manuel Cuenca, que vive con él, no lo quería en Valencia y se fue Alzira, y tampoco quería recibir llamadas de la consellera responsable en el día más negro de Valencia", añade.

"Y, además, a esto sumamos la declaración del dueño de 'El Ventorro' ante la jueza, que dijo que vio tranquilo a Mazón", ha concluido.

