Itzel Tenorio, empresaria hostelera, participó en el programa laSexta Xplica y lamentó que en el sector existe "muchísima rotación", por lo que le resulta complicado encontrar trabajadores de larga duración.

"No quieren permanecer -en el trabajo-", aseguró Tenorio, pese a que afirmaba ofrecer salarios "competitivos". "Entiendo que el sueldo que perciben es bajo para la cantidad de trabajo y los horarios, pero para mí ha sido complicado contratar persona", reiteraba. Luisa, okupa recientemente desalojada en Alcobendas (Madrid), se ofreció para trabajar. "Yo valgo para un roto y para un descosido (...) quiero trabajar y no encuentro", le dijo a la empresaria.

Seguidamente intervino Ester Salinas, camarera de piso que se me mostró contundente: "Tenemos que hablar la verdad". "Se están pagando unos salarios muy bajos porque se tienen contratos parciales y el flujo de fijos discontinuos es otro trabajo parcial, pero horizontal y no vertical", lamentó. Tenorio volvió a intervenir en ese punto para insistir en que no encuentra empleados, pero Salinas le ofreció una recomendación: "A lo mejor no hay que abrir un bar cada 100 metros (...) Es que aquí, hasta el más tonto pone un bar".