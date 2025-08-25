Ahora

Alfonso Arús está preocupado

Alfonso Arús, al ver a Mario Vaquerizo volver a subirse a una plataforma giratoria: "Cualquier día tendremos otro susto, esperemos que no"

El vocalista de las Nancys Rubias actuó con su grupo y junto a Fangoria en el Starlite. Un concierto que se convirtió en todo un festival al que asistieron rostros tan conocidos como Carmen Lomana o Paula Echevarría.

Fangoria y Nancys Rubias hicieron vibrar a todos los asistentes a su concierto en Starlite al que asistieron muchos rostros conocidos como Carmen Lomana, Paula Echevarría o Miguel Torres.

Como podemos ver en este vídeo que recoge Aruser@s, todos ellos fueron testigos del gran momento de Mario Vaquerizo, quien volvía a subirse a una plataforma giratoria tras la tremenda caída que sufrió hace 10 meses sobre un escenario en Cáceres.

"Viendo las imágenes, la plataforma es muy pequeña", señala Tatiana Arús. "A mí me genera inquietud", reconce Alfonso Arús. "Lo veo mirando muy hacia el frente, muy al tendido, y cualquier día tendremos otro susto, esperemos que no", se sincera el presentador.

Angie Cárdenas también muestra cierta preocupación: "Es que es muy alto y tiene un gran pie. Si pisas mal, te puedes ir para abajo". Algo que sabe bien Manuel Carrasco, quien también se ha dado un tremendo golpe en un concierto hace tan solo unos días.

