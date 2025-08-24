Bernardos, a favor del impuesto sobre las herencias: "Es horroroso lo que hace la Comunidad de Madrid de favorecer a los ricos para perjudicar a los pobres"

El profesor de Economía defendió que se trata de un impuesto "muy justo". "Está muy bien que aquellos que nacen y ya tienen mucho dinero porque sus padres lo poseen dejen una parte la dejen a la Administración para que ayude a los padres que no tienen dinero", expresó.

Gonzalo Bernardos defendió en laSexta Xplica que el impuesto sobre las herencias "es muy justo". "Una de las funciones principales del Estado es intentar que las personas tengan la menor desigualdad en las oportunidades, y aquellos que nacen y ya tienen mucho dinero porque sus padres lo poseen, está muy bien que una parte la dejen a la Administración, para que ella ayude a aquellos niños cuyos padres no tienen dinero, para que su vida sea mejor que la de sus progenitores", argumentó el profesor de Economía.

En este sentido, Bernardos declaró que "si todos queremos que nuestros amigos y conocidos vivan mejor, y estamos a favor de la igualdad de oportunidades, el impuesto sobre las herencias es muy justo", tras lo que apostilló: "Y me parece horroroso lo que hace la Comunidad de Madrid, que es favorecer a los ricos para perjudicar a los pobres".