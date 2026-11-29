En sus palabras en laSexta Xplica, ha afirmado que "no vale hacerse trampas al solitario" y apunta a una "demoscopia trucha y hecha a la carta".

Santiago Martínez-Vares ha hablado en laSexta Xplica de las elecciones generales del 29 de noviembre. Para él, el PSOE "ha creado un efecto remontada que no existe" utilizando "el CIS y paseándose por los platós".

"En esta campaña hemos visto un elemento nuevo que es la demoscopia a la carta y el comentario demoscópico a la carta. El PSOE ha usado el CIS y satélites, paseándose por los platós creando un efecto remontada que no existe", ha afirmado.

Y ha continuado: "No vale hacerse trampas al solitario. Usar una institución pública como el CIS para ese espejismo es gravísimo".

"Es una demoscopia trucha y hecha a la carta. No hay una casa de encuestas seria que diga que el movimiento de los bloques ha cambiado", ha insistido, añadiendo que el uso de instituciones "para hacer ese uso de espejismo electoral puede ser un delito de prevaricación".

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