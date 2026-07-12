Maestre: "La Junta de Andalucía ha reducido un 14 % los agentes medioambientales, que tienen labores como la dirección técnica de extinción"

"En septiembre de 2025 había 698 agentes medioambientales y en junio de 2026, al inicio de la campaña de alto riesgo, tenía 602", cuenta Maestre acerca de los datos que le facilitó la Junta de Andalucía.

Tras escuchar hablar a expertos sobre el cambio climático como a José Luis Gallego, presente también en el plató, el día de la DANA de Valencia, Antonio Maestre cuenta en laSexta Xplica que, bajo el marco de la ley de transparencia, pidió el pasado mes de mayo información a todas las comunidades autónomas acerca de los efectivos y personal para atender emergencias -"bomberos forestales, agentes medioambientales y medios"- que se destinan en cada una de ella.

No todas han respondido aún a su petición, pero entre los que sí han facilitado la información se encuentra la Junta de Andalucía. Maestre lee textualmente lo que la ley indica acerca de las funciones de los agentes medioambientales, pero lo que llama su atención no es la cantidad de tareas que tienen, sino la reducción en el número de agentes en el último año.

"En septiembre de 2025 había 698 agentes medioambientales y en junio de 2026, al inicio de la campaña de alto riesgo, tenía 602", indica el periodista, haciendo referencia a la fuente, que no es otra que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Una reducción del 14 %. "La dirección técnica de extinción es función de los agentes medioambientales", recuerda

Él publicó esta noticia el día 1 de julio, antes de que tuviera lugar el devastador incendio de los Gallardos (Almería). "Yo no sabía que iba a ocurrir esto y no creo que el incendio tenga que ver con la reducción en el número de agentes medioambientales. No soy tan cínico ni tan sensacionalista. Pero el hecho es que se ha reducido la plantilla en un 14 %", destaca.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido