Benjamín Prado, sobre Núcleo Nacional: "Es una mezcla de Ku Klux Klan y Falange de España de las JONS; es gente joven que debería haber estudiado más"

El escritor ha señalado que "la mayoría de las cosas que dicen están fuera de la Constitución y de las leyes que marcan la convivencia de este país". "Este grupúsculo me imagino que dentro de dos días estará llamando a Vox 'ultraderechita cobarde".

Benjamín Prado ha hablado en laSexta Xplica sobre Núcleo Nacional y ha señalado que "el problema está en que la ley proteja a gente que está fuera de la ley de entrada", porque, ha dicho, "la mayoría de las cosas que dice esta mezcla de Ku Klux Klan y Falange española de las JONS están fuera de la Constitución y fuera de las leyes que marcan la convivencia de este país".

En este sentido, el escritor ha expresado que "quizás sí que habría que decir que ese es el problema de que las derechas moderadas se radicalicen". "Cuando la derecha moderada se va un poquito a la derecha, la ultraderecha se va un poquito más a la derecha, o sale un grupúsculo que me imagino que dentro de dos días estará llamando a Vox 'ultraderechita cobarde', porque cada uno se va un poquito más a la derecha que el anterior", ha apuntado, tras lo que ha reconocido que es algo que le "entristece porque son gente muy joven que deberían haber estudiado un poquito más".

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