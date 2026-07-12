El divulgador José Luis Gallego advierte: "Lo que antes eran gotas frías ahora serán DANAs y lo que antes eran incendios ahora serán megaincendios"

José Luis Gallego alerta en laSexta Xplica de que España afronta un escenario climático cada vez más extremo, con veranos prolongados, DANAs y megaincendios, y reclama tratar el cambio climático como cuestión de Estado.

No, no estamos ante un calor de verano "normal" y lo que está ocurriendo no es solo causa de olas de calor puntuales. "Los periodos estivales se están desplazando hacia el extremo. No podemos estar hablando de concatenación de olas de calor eternamente", advierte el divulgador José Luis Gallego en laSexta Xplica.

El experto asegura que todos los fenómenos meteorológicos se están yendo hacia el extremo. Gallego recuerda lo que en el programa decían el 29 de octubre de 2024, la noche de la DANA de Valencia. "Estamos ante las mismas circunstancias: un fenómeno nunca visto, la naturaleza desatada", avisa. "Los informes de los científicos que siguen el cambio climático tienen la receta hecha", señala.

España está en la "zona cero", insiste, para después alertar de que "lo que antes eran gotas frías ahora van a pasar a ser DANAs y lo que antes eran incendios ahora van a ser megaincendios". "Incendios que lo único que hay que hacer es poner pies en polvorosa y salir de allí", añade.

El divulgador asegura que es falso que está situación no esté descrita. "Está diagnosticada. Lo que pasa es que en este país el cambio climático tendría que pasar a ser una cuestión de Estado", sentencia. "¿Cuántos muertos estamos dispuestos a aguantar para dejar de oír chorradas de administradores y de quien quiere ser administrador?", se pregunta.

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