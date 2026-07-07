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Crisis de la vivienda

Antonio Maestre cree que los poblados "van a volver" por la crisis de la vivienda: “La gente no va a desaparecer, va a buscar un lugar donde vivir”

Antonio Maestre considera que situaciones como la del asentamiento ilegal de caravanas en Málaga "van a ir a más" ante los elevados precios de la vivienda, porque "lo que no va a hacer la gente va a ser desaparecer".

Antonio Maestre considera que situaciones como la del asentamiento ilegal de caravanas en Málaga "van a ir a más" ante los elevados precios de la vivienda, porque "lo que no va a hacer la gente va a ser desaparecer".

El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado el desalojo de un asentamiento ilegal de caravanas en el que viven trabajadores mileuristas cuyos sueldos no les permiten permitirse una vivienda en la ciudad.

En este conflicto choca la ocupación del suelo por parte de estas personas y las quejas de los vecinos de una urbanización cercana, que denuncian ruidos a altas horas de la noche y acumulación de residuos, con la problemática que afrontan estos trabajadores ante los elevados precios de la vivienda.

Antonio Maestre considera que situaciones como la de Málaga "van a ir a más": "En España ya hemos visto poblados e infraviviendas en Las Hurdes y la periferia y eso va a volver", explica.

"Sin vivienda, lo que no va a hacer la gente va a ser desaparecer. Va a buscar un lugar donde poder vivir, cada vez más precario, pero se va a tener que meter en algún lugar", afirma el periodista.

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