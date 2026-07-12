Maestre: "La insolvencia intelectual de Feijóo no nos deja ver el bosque; lo que está buscando es un recorte de derechos"

El periodista Antonio Maestre sostiene en laSexta Xplica que las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre las bajas laborales apuntan a un recorte de derechos vinculados a la incapacidad temporal y la negociación colectiva.

El periodista Antonio Maestre recuerda en laSexta Xplica las palabras de Alberto Núñez Feijóo acerca de las bajas laborales y lo que él llamó el "cáncer" del absentismo, y puntualiza que únicamente va a señalar los datos que esgrime el líder del Partido Popular, abstrayéndose de los juicios y de la polémica que se han generado posteriormente -incluso dentro de su propio partido- a raíz de esas declaraciones.

"Habló de 1,2 millones, el número de personas que están de baja médica", recalca. "No de quienes hacen fraude, no. De las personas que están de baja médica", insiste. "Y la otra cosa prioritaria es que habló específicamente de un recorte de derechos", destaca.

Maestre rememora que Feijóo asegura que "no era normal que las personas que tuvieran firmado un convenio colectivo entre Sindicatos y Patronal por el cual cobran el 100 % durante la incapacidad temporal cobraran lo mismo que los que sí trabajan".

"Lo que estaba diciendo es que iba a recortar la prestación de la incapacidad temporal del 100 % a los trabajadores que tuvieran firmado ese convenio. Un convenio además firmado por Sindicato y Patronal. Estaba negando la negociación colectiva", afirma.

El periodista recuerda que "el 50 % de los convenios sectoriales y el 65 % de los convenios de empresa que se firman cada año añaden un complemento a la prestación de la incapacidad temporal". "No todo el mundo cobra el 100 % con incapacidad temporal", aclara.

"Por lo tanto, lo que está diciendo es que va a recortar esos derechos", concluye. "La insolvencia intelectual de Feijóo no nos deja ver el bosque; lo que está buscando es un recorte de derechos", sentencia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido