El tifón Bavi toca tierra: centenares de vuelos y trenes cancelados en China por las fuertes lluvias

Los detalles Solo en Shanghái se han cancelado un total de 1.620 trayectos de tren y 684 vuelos por lo que ahora es una tormenta tropical que tiene en alerta a varias provincias chinas.

El tifón Bavi, la tormenta más potente en China este año, ha obligado a evacuar a casi dos millones de personas y ha tocado tierra nuevamente en Zhejiang, causando fuertes lluvias y vientos que han llevado a múltiples cancelaciones de vuelos y trenes. Aunque Bavi se debilitó a tormenta tropical, los meteorólogos advierten de lluvias prolongadas en el este y norte de China. En Yueqing, más de 1.300 árboles cayeron, y en Hangzhou se cancelaron 327 vuelos y servicios de tren. Bavi se moverá hacia Anhui y podría intensificar las lluvias en varias provincias, aumentando el riesgo de inundaciones.

El tifón Bavi, la tormenta más potente que ha azotado China continental este año y que ha obligado a desalojar a casi dos millones de personas, ha tocado tierra por segunda vez durante la madrugada de este domingo en la provincia de Zhejiang, donde las fuertes lluvias y el viento han llevado a múltiples cancelaciones de vuelos y ternes.

Durante la mañana, Bavi se ha debilitado hasta convertirse en una tormenta tropical al adentrarse en el territorio, pero los meteorólogos han advertido de que este sistema tormentoso podría provocar lluvias prolongadas y generalizadas en el este y el norte de China durante los próximos días.

Según ha informado la cadena estatal 'CCTV', más de 1.300 árboles han caído en Yueqing, de los cuales más de 700 fueron arrancados de raíz. Las zonas más inundadas han alcanzado una profundidad equivalente a la mitad de la altura del neumático de un vehículo.

Esta situación meteorológica ha llevado centenares de cancelaciones. En Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang, dos importantes estaciones de tren han suspendido todos sus servicios y se han cancelado al menos 327 vuelos en el Aeropuerto Internacional de Xiaoshan. En la vecina Shanghái, se han cancelado un total de 1.620 trayectos de tren y 684 vuelos.

Para la tarde de este domingo, Bavi se desplazará hacia el este de la provincia de Anhui. Según ha pronosticado el Centro Meteorológico Nacional de China, la tormenta giraría hacia el noreste antes de adentrarse en la parte norte del mar Amarillo el martes. Se espera que la tormenta provoque lluvias intensas o torrenciales en las provincias de Jilin, Liaoning, Hebei, Shandong, Jiangsu y Anhui a partir del lunes, agravando el riesgo de inundaciones en zonas ya saturadas por las precipitaciones anteriores.

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