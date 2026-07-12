Un vecino de Vejer, sobre la masificación turística en El Palmar: "No hay alcantarillad, no hay agua ni luz..."

Lo que antes era una extensa zona de campo se ha transformado en un enclave masificado con miles de viviendas sobre suelo protegido y chiringuitos. Los vecinos de Vejer denuncian la falta de servicios básicos y el impacto del crecimiento en la zona.

Las zonas más turísticas de la costa de Cádiz han visto cómo el espacio natural se ha transformado en los últimos años para recibir a los miles de turistas que acuden a sus playas. No es solo una sucesión de chiringuitos frente al mar. Ni la música que retumba desde primera línea de playa. Tampoco las terrazas llenas, los altavoces a pleno volumen o el ambiente de vacaciones permanente. Detrás de la imagen de postal que se comparte en redes sociales hay otra realidad: la de los vecinos de Vejer, que han visto cómo El Palmar ha cambiado por completo en apenas unos años.

En 2025, Equipo de Investigación se desplazaba hasta el lugar para conocer de primera mano las demandas ciudadanas. Lo que durante décadas fue una extensa zona de campo y explotaciones agrícolas se ha transformado en un espacio donde el crecimiento ha desbordado cualquier planificación. Un lugar que muchos describen como un auténtico parque temático sin reglas.

"Yo soy nacido en Vejer. Esto era prácticamente todo campo, agricultores... se vivía bastante bien. Ahora ha cambiado mucho", recuerda uno de los vecinos.

Sobre suelo protegido se han levantado unas 2.462 viviendas. Muchas permanecen ocultas tras muros o grandes lonas que dificultan incluso verlas desde el exterior. Todo ello en un lugar que nació sin calles, sin letreros y sin barrios definidos. "Claro, porque todo era rústico. Ahora se juntan aquí en verano unas 30.000 o 40.000 personas", explica.

Y el crecimiento contrasta con la ausencia de infraestructuras básicas. El Palmar sigue sin red pública de abastecimiento. "Aquí no hay alcantarillado. No hay agua ni luz. Los chiringuitos de El Palmar sí tienen luz eléctrica y agua", denuncia otro vecino.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2025.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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