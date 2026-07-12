Noelia Núñez, exdiputada del PP, lleva la contraria a José Yélamo: "Las crónicas deportivas de Rajoy son buenas aunque no te gusten"

Noelia Núñez discrepa con José Yélamo en laSexta Xplica y defiende las crónicas deportivas de Mariano Rajoy, que el presentador ha calificado de superficiales. La exdiputada del PP asegura que el expresidente es "un gran periodista deportivo" y carga contra Zapatero tirando de ironía.

José Yélamo critica en laSexta Xplica la última columna de Mariano Rajoy en 'El Debate', asegurando que sus crónicas deportivas sobre el Mundial tienen una profundidad que "un alumno de Primaria podría escribir".

No obstante, afirma que "el problema es lo que ha dicho hablando de Francia", al interpretar que el expresidente cuestiona la identidad de los jugadores franceses por su origen o ascendencia. El presentador del programa de laSexta sostiene que Rajoy hace suyo "un argumento muy propio de la ultraderecha" e ironiza preguntando si también pondría en duda que Lamine Yamal o Nico Williams "son españoles".

"Nacieron en España, por supuesto", sostiene Noelia Núñez, exdiputada del PP, presente en la mesa de debate de este espacio televisivo, quien lleva la contraria al presentador. "Discrepo contigo. Las crónicas periodísticas de Rajoy son buenas. No te gustan, pero España ha ganado un gran presidente del Gobierno, pero ha perdido un gran periodista deportivo", afirma, para después señalar que están "teniendo mucho éxito".

Lo que le da "pena", ironiza, es "no poder leer las de Zapatero": "Desde que le imputaron y le encontraron unas joyitas de un millón y pico de euros, su relación con la prensa ha cambiado". José Cepeda, exdiputado socialista, afirma que Mariano Rajoy "es uno de los presidentes con más corrupción" y que "por eso tuvo que salir corriendo". "¿Se te ha olvidado?", pregunta a Núñez. Ella responde que no es "ni la décima parte de lo que hoy tiene Sánchez sobre la mesa".

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