El juez Castro, sobre la demanda del rey Juan Carlos a Revilla: "Se habrá arrepentido"

José Yélamo entrevista al juez Castro en laSexta Xplica, en presencia de Miguel Ángel Revilla. El magistrado explica en qué punto se encuentra la demanda que le puso el emérito al expresidente de Cantabria.

El 1 de abril de 2025 conocíamos la noticia de que Juan Carlos I iba a denunciar a Miguel Ángel Revilla por unas declaraciones públicas del expresidente cántabro entre mayo de 2022 y enero de 2025 que el emérito considera "calumniosas e injuriosas" y que, defiende el monarca, habrían lesionado su derecho al honor.

Casi un año más tarde, laSexta Xplica revisa el estado de esta denuncia y para ello, cuenta en plató con el propio Revilla y el juez Castro. El magistrado, conocido especialmente por haber instruido el caso Nóos -en el que investigó y llevó a juicio al Iñaki Urdangarin (yerno de Juan Carlos I) por corrupción y malversación de fondos públicos-, se hizo mediáticamente famoso por ser uno de los primeros jueces que investigó a altos personajes cercanos a la Casa Real y por su estilo riguroso como instructor. Ahora ejerce de analista mediático y experto en justicia en el programa de laSexta.

A pesar de lo que se anunció hace más de diez meses, Revilla asegura no haber recibido todavía ninguna notificación de demanda. "No va a llegar", le asegura el juez. "Habrá caducado. El acto de conciliación tiene una vida de seis meses", explica, aunque duda un poco sobre los plazos y advierte que habla "de memoria". "Tendría que volverle a demandar de conciliación si lo que pretende el rey emérito es demandarle civilmente o querellarse", añade.

El magistrado cree que Juan Carlos I se habrá "arrepentido" o lo habrá "valorado correctamente". "Habrá pensado que era muy arriesgado. Este tipo de querellas en las que se enfrenta el derecho de la libre expresión del pensamiento y los límites que tiene el derecho de expresión son muy arriesgadas, sobre todo cuando se trata como una persona tan pública como el rey emérito".

Para el juez Castro, que fueran a condenar a Revilla, "civil o penalmente", "era más que dudoso". "El fracaso del rey emérito hubiera sido descomunal. No se puede permitir un fracaso de este tipo, porque ya es levantar la veda para que todo el mundo diga lo que le parezca", afirma.

Ahora sí, Revilla respira más tranquilo.

