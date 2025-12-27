Ahora

Entrevista en laSexta Xplica

El juez Castro: "Urdangarin tiene todo el derecho a defender su inocencia a pesar de que ha sido condenado en firme"

El magistrado habló en una entrevista en laSexta Xplica con José Yélamo sobre el exmarido de la infanta Cristina y su derecho a defender su inocencia.

El juez Castro

José Yélamo señaló en laSexta Xplica que Urdangarin aseguró en una entrevista que "él en ningún momento tuvo intención de delinquir", tras lo que el juez Castro reconoció que no ha "tenido la oportunidad" de verla. "Diga lo que diga el señor Urdangarin, creo que tiene absolutamente todo el derecho a defender su inocencia, a pesar de que ha sido condenado en firme", afirmó el magistrado.

En la misma línea, Castro manifestó que "ese derecho le asiste". "Por mucho que la sentencia ya sea firme, creo que tiene todo el derecho del mundo a sostener su inocencia y las críticas que pueda hacer a la labor instructora", defendió, a lo que añadió que no ha escuchado "los comentarios del señor Urdangarin", por los que cree que no puede valorarlos.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE acusa a Feijóo de ser "cómplice necesario de toda una negligencia criminal" en la DANA tras conocer los mensajes de Mazón
  2. Polarización en España: casi tres de cada 10 encuestados que vota a Vox ha roto una relación este año por una discusión política
  3. Duros ataques rusos en Ucrania antes del esperado encuentro entre Trump y Zelenski
  4. La familia de los españoles desaparecidos en Indonesia asume que las opciones de encontrarles con vida son escasas
  5. De la venta de más participaciones del Gordo que décimos a un principio de acuerdo: las claves del lío con la Lotería de Navidad en Villamanín
  6. Mariano vive entre escombros porque la orden religiosa propietaria de su casa no acomete las reformas: "Quieren que me vaya"