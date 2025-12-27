El juez Castro: "Urdangarin tiene todo el derecho a defender su inocencia a pesar de que ha sido condenado en firme"

El magistrado habló en una entrevista en laSexta Xplica con José Yélamo sobre el exmarido de la infanta Cristina y su derecho a defender su inocencia.

José Yélamo señaló en laSexta Xplica que Urdangarin aseguró en una entrevista que "él en ningún momento tuvo intención de delinquir", tras lo que el juez Castro reconoció que no ha "tenido la oportunidad" de verla. "Diga lo que diga el señor Urdangarin, creo que tiene absolutamente todo el derecho a defender su inocencia, a pesar de que ha sido condenado en firme", afirmó el magistrado.

En la misma línea, Castro manifestó que "ese derecho le asiste". "Por mucho que la sentencia ya sea firme, creo que tiene todo el derecho del mundo a sostener su inocencia y las críticas que pueda hacer a la labor instructora", defendió, a lo que añadió que no ha escuchado "los comentarios del señor Urdangarin", por los que cree que no puede valorarlos.

