Revilla, sobre el crecimiento de Vox: "La indignación de la población se canaliza votando al que más daño hace al PP y al PSOE"

El presidente de Cantabria lo califica como "el voto del cabreo", es decir, apoyar "al que diga no a todo y al que diga mayores disparates, como respuesta a los que gobiernan ahora y a los que han gobernado antes".

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, ha analizado en laSexta Xplica el crecimiento de Vox y ha sostenido que "la indignación de la población se canaliza votando al que más daño hace al PP y al PSOE".

"Salvando las distancias, cuando se dio el 15M, España pasaba por una crisis potente, había una indignación general y explotó por la izquierda. Ahora vuelve a haber indignación en la ciudadanía", narra.

De esta manera, insiste en que un 20% de los españoles están en el umbral de la pobreza y que a día de hoy "un joven no puede tener una vivienda, cosa que no había ocurrido en 40 años".

"Toda esa indignación se canaliza de la siguiente manera: votar al que diga no a todo y al que diga mayores disparates, como respuesta a los que gobiernan ahora y a los que han gobernado antes", añade.

Así, lo califica como "un voto de cabreo": "Dicen 'voy a votar al que más daño hace al PP y al PSOE". "Cuidado con esto de Vox, que va a ser también una gaseosa porque en el fondo, estos van a acabar en el PP", sentencia.

