Juan Leo, jubilado: "He cotizado 45 años para cobrar 1.600 euros y hay jóvenes que cobran más"

laSexta Xplica escucha la opinión de Juan Leo, jubilado, en este debate dedicado a la supuesta brecha generacional que existe en la sociedad. "Quieren mucho sueldo y trabajar regular", llega a afimar de los jóvenes.

¿Viven peor los jóvenes de ahora que los de entonces? laSexta Xplica pone sobre la mesa el debate sobre si existe o no una brecha generacional y para debatir de ello, en plató hay representantes de cada generación, desde los 'boomers' hasta los 'centenial'. A los primeros de ellos pertenece Juan Leo, jubilado, aunque hasta hace poco no tenía conocimiento de que esta palabra existiera.

"Viene del 'baby boom', nacidos a finales de los 50 y 60", le explica el presentador, José Yélamo. Tras llevar varios minutos de programa intercambiando opiniones unos y otros, Juan se pronuncia: "Yo tengo mucho respeto a la juventud, porque tengo cuatro hijos", comienza poniendo en antecedentes. "Pero yo he cotizado 45 años para recibir la jubilación que hoy cobro y me ha quedado una pensión de 1.600 euros. Y hay jóvenes que cobran más que yo", sentencia. Paloma Martín, representante de los jóvenes en este debate y portavoz de Lideremos le interrumpe: "Y hay muchos que cobran menos".

La juventud de hoy, cree Juan Leo, no ha trabajado las mismas horas extra que él. "Lo hice para comprarme una casa y un 600", recuerda. "Quiere mucho sueldo y trabajar regular", afirma. "¿Quieren rebajarnos nuestras pensiones para que ellos cobren más?", se pregunta, perplejo.

"¿Qué culpa tengo yo de que la tecnología haya suprimido miles de puestos de trabajo?", vuelve a cuestionar. "Ninguna, ¿pero cómo nos puede ayudar? Para empezar, dejando de decir que los jóvenes no se quieren esforzar y que son unos vagos", responde Martín.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.