La AEMET activa el aviso rojo por lluvias en Málaga: Protección Civil lanza un ES-Alert

¿Por qué es importante? La alerta afecta concretamente a las comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce. Se prevén lluvias de 120 litros por metro cuadrado (peligro extraordinario) acumuladas en doce horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso rojo por lluvias en las comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce, en Málaga. Se ha enviado un mensaje ES-Alert a las 14:42 horas de este domingo debido a la previsión de lluvias acumuladas de 120 litros por metro cuadrado en doce horas, lo que representa un peligro extraordinario. Este aviso estará vigente hasta las 23:59 horas del mismo día, con una probabilidad de ocurrencia entre el 40% y el 70%. Las lluvias más intensas se esperan en la mitad occidental de la provincia.

