Ahora

Borrasca Francis

La AEMET activa el aviso rojo por lluvias en Málaga: Protección Civil lanza un ES-Alert

¿Por qué es importante? La alerta afecta concretamente a las comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce. Se prevén lluvias de 120 litros por metro cuadrado (peligro extraordinario) acumuladas en doce horas.

Carretera cortada por las intensas lluvias. Carretera cortada por las intensas lluvias. Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por lluvias en las comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, y se ha emitido un mensaje ES-Alert a las 14:42 horas de este domingo.

Se prevén lluvias de 120 litros por metro cuadrado (peligro extraordinario) acumuladas en doce horas, un aviso que se prolongará hasta las 23:59 horas de este domingo, con una probabilidad entre el 40% y el 70%. Las precipitaciones más intensas se esperan en la mitad occidental de la referida área de la provincia malagueña.

Noticia en ampliación...

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Maduro pasa su primera noche encarcelado en Nueva York tras ser capturado por EEUU: será juzgado por narcotráfico junto a su mujer
  2. Trump se descubre a sí mismo en la rueda de prensa en Mar-a-Lago y revela su verdadero objetivo tras el ataque a Venezuela: el petróleo
  3. Sánchez, en una carta a la militancia : "Condenamos con rotundidad la violación de la legalidad internacional en Venezuela"
  4. Hallan el cadáver de Fernando Martín, el español muerto en el naufragio de un barco turístico en Indonesia
  5. La Policía suiza identifica a otros 16 fallecidos en el incendio de Crans-Montana
  6. La celebración de Nochevieja sigue sin descanso: la rave de La Sénia, Tarragona, cumple su cuarto día consecutivo de fiesta