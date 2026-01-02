Cristina Pedroche reacciona a los memes de su vestido de Campanadas: "Me llamaban la señora basura, es lo más"

Cristina Pedroche reacciona, y se ríe, en este vídeo con los mejores memes sobre su capa en las Campanadas, desde los homenajes a Friends a un truco para "no facturar la maleta con Ryanair".

Un año más, el look de Cristina Pedroche en las Campanadas ha centrado las primeras conversaciones de 2026 y desatado la ya habitual cascada de memes comentando con humor la elección de la zapeadora.

En el vídeo sobre estas líneas, Pedroche escucha en Zapeando algunos de los memes más divertidos que se leyeron en Nochevieja, entre ellos uno que identificaba la capa de la presentadora con ella misma "cuando recojo la ropa del tendedero y no quiero hacer dos viajes".

Otro de ellos veía influencia de la madre de Pedroche, a la que habría dicho "¡Cristina, si no te vas a poner toda esta ropa la tiro!". También hubo quien vio un homenaje a Friends e incluso un truco de Pedroche "para no facturar la maleta con Ryanair".

Cristina admite que este tipo de memes le encantan y que, de hecho, "cada año sigo haciendo las Campanadas por esto". Es más, la zapeadora destaca otros memes en los que, señala, "me llamaban la señora basura, es lo más".

